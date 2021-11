«Un quadro che non è dei più idilliaci». Dieci anni fa come oggi. Con la differenza che allora era la «vecchia» Bellinzona, e fortunatamente il coronavirus non sapevamo ancora cosa fosse. Sta di fatto che nel novembre 2011 l’allora Municipio guidato dal sindaco Brenno Martignoni annunciò per il Preventivo 2012 un disavanzo di 3,5 milioni di franchi. Praticamente identico a quello prospettato per il 2022 (cifre rosse per 3,45 milioni).

Ma le analogie non si fermano qui. Già due lustri fa l’Esecutivo si adoperò per contenere entro limiti sopportabili le uscite. Una revisione della spesa ante litteram che riguardò in modo principale Villa dei Cedri, con la riduzione dei mezzi a disposizione per manifestazioni e mostre con l’auspicio che «la linea culturale sia più vicina alla sensibilità locale affinché il museo torni ad essere attrattivo anche in Città».

Il peso del ribaltamento di oneri

Nel 2012 i tagli alla cultura, nel 2022 l’aumento della tassa base della nettezza urbana per le economie domestiche e le attività economiche. Decisioni che, ieri come oggi, fanno discutere all’ombra dei castelli. Sul deficit di allora – e su quello per l’anno alle porte – pesò in modo decisivo il ribaltamento di oneri da parte del Cantone. «Contributo per le assicurazioni sociali, riduzione del livellamento e nuove modalità di finanziamento delle cure fanno aumentare le uscite correnti mentre le entrate e il gettito stagnano», scrivevamo sull’edizione del 19 novembre 2011. Passano gli anni, ma lo scenario non è cambiato poi di tanto. Pure per il 2022 la maggior parte delle spese a carico della Città riguarda decisioni cantonali e federali. In primis i contributi al Cantone per il settore anziani (oltre 2 milioni in più in totale).

Investimenti... invariati

E il moltiplicatore, vi starete chiedendo? Nell’autunno 2011 il Municipio decise di ridurre le imposte al 95%. Per il 2022 il tasso fiscale – a meno che il Legislativo opti per abbassarlo nella seduta prima di Natale – rimarrà stabile al 93%. Due parole infine sugli investimenti. Dieci anni or sono ne erano stati previsti per più di 20 milioni. È più o meno lo stesso importo che dall’aggregazione il Municipio ripete come un mantra (25 milioni di franchi).

©CdT.ch - Riproduzione riservata