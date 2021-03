Faido rivivrà la Belle Époque, quel periodo d’oro tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento in cui il borgo era una meta turistica conosciuta a livello europeo? Domanda da un milione, direte voi. Oggi come oggi sembra quasi un sogno irrealizzabile. Ma c’è un gruppo di lavoro che si sta adoperando per bissare il miracolo economico di oltre un secolo fa. Operazione difficile, certo, ma non impossibile. Soprattutto se si condividono le idee per raggiungere un obiettivo comune: il rilancio del capoluogo della Leventina, ridisegnando il territorio e sfruttando appieno il grande potenziale inespresso.

Strategie condivise

Alcuni «portatori di interesse» (con un anglicismo diremmo stakeholder) si sono riuniti per la prima volta negli scorsi giorni. Una decina le persone che hanno partecipato...