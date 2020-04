Riviera aggiorna le misure di contenimento

Parziale allentamento delle misure per contrastare la diffusione del coronavirus anche nel Comune di Riviera. Allentamento, quello deciso dal Municipio, che ad ogni modo non muta la raccomandazione di fondo rivolta a tutta la popolazione e cioè di ridurre al minimo necessario gli spostamenti e di rispettare le ormai conosciute norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Ciò rammentato, l’Esecutivo comunale rende noto che da lunedì 27 aprile gli sportelli amministrativi dei quattro quartieri saranno accessibili su appuntamento da concordare telefonicamente con anticipo, per le pratiche essenziali. La consulenza agli sportelli sarà valutata dai servizi stessi ed evasa secondo reale necessità. La popolazione è in ogni modo invitata a privilegiare il contatto telefonico o a utilizzare i servizi online presenti sul sito www.comuneriviera.ch. A tal proposito tutti gli sportelli sono raggiungibili telefonicamente (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 17) o per posta elettronica.

Agenzie postali

Le agenzie postali di Iragna e Osogna rimarranno ancora chiuse e l’utenza dovrà fare capo all’ufficio postale di Lodrino per il ritiro delle giacenze e per le altre necessità.

Servizio per le persone in difficoltà

Rimane sempre attivo il servizio di aiuto destinato alle persone over 65 del Comune di Riviera che non hanno la possibilità di far capo a famigliari e/o conoscenti per provvedere agli acquisti di prima necessità o al ritiro di farmaci. Coloro che vogliono usufruire di tale servizio sono invitati a contattare i Servizi sociali comunali, telefonando al numero 091/873.45.75 oppure allo 091/873.45.76.

Servizio raccolta rifiuti

Per far fronte ai disagi derivanti dalla chiusura prolungata e per evitare il più possibile assembramenti di persone, il Municipio ha deciso di procedere a un’apertura straordinaria e allargata dei centri di raccolta degli ingombranti, del ferro, del legname e dei rifiuti speciali. I centri di raccolta di tutti i quartieri sono accessibili oggi, venerdì 24, e domani, sabato 25 aprile dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30. Inoltre i centri di raccolta dei quartieri di Iragna e Osogna saranno accessibili lunedì 27 e mercoledì 29 aprile dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30, nonché sabato 2 maggio dalle 13.30 alle 17.30I centri di raccolta dei quartieri di Cresciano e Lodrino saranno invece accessibili martedì 28 e giovedì 30 aprile dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30, nonché sabato 2 maggio dalle 8 alle 12. In linea di principio e salvo avviso contrario, a partire dal 4 maggio tutti i centri di raccolta saranno accessibili come da programma indicato nel calendario ecologico inviato a inizio anno. Rimangono normalmente accessibili le piazze per la raccolta degli altri rifiuti (carta, cartone, vetro, PET, imballaggi in alluminio e in latta di acciaio, scarti vegetali, tessili e vestiario, oli vegetali o minerali, pile e batterie). Il Municipio chiede di accedere ai centri e alle piazze di raccolta rispettando scrupolosamente le raccomandazioni sulla distanza sociale e attenendosi alle disposizioni del personale comunale presente.

Istituto scolastico

A seguito della recente risoluzione governativa che decreta la graduale riapertura delle attività economiche del nostro Cantone, il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha emanato ulteriori direttive specifiche concernenti l’accudimento degli allievi negli istituti scolastici. Al riguardo l’Esecutivo di Riviera rammenta alle famiglie che devono fare il possibile per attivarsi nell’accudimento dei figli, ad esempio richiedendo al proprio datore di lavoro la possibilità del telelavoro, concordando dei turni di lavoro che permettano di combinare gli orari con i colleghi e organizzandosi all’interno del nucleo familiare. L’istituto scolastico comunale di Riviera continuerà a garantire l’accudimento dei figli alle famiglie che hanno comprovate necessità e che rispettano determinati criteri posti dal DECS. Le famiglie di tutti gli allievi hanno ricevuto separatamente le necessarie informazioni al riguardo.

