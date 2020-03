Sorridono i conti del Comune di Riviera. A fronte di un disavanzo preventivato in 104.000 franchi il Consuntivo 2019 presenta un utile d’esercizio pari a 131.000 franchi determinato da uscite correnti per 17,37 milioni (+4.05% rispetto a quanto previsto) ed entrate correnti di 17,5 milioni 508.054.73 (+5.5%). Notevole anche l’onere netto degli investimenti che si attesta a 3,26 milioni di franchi. Seppur importanti, le cifre contenute nel Consuntivo 2019 non sono le sole a fare la soddisfazione degli amministratori comunali e, di conseguenza, della popolazione dell’ente locale nato il 2 aprile 2017 dall’aggregazione tra Lodrino, Iragna, Osogna e Cresciano. Innanzitutto l’anno passato, era il 7 aprile, il sindaco Raffaele De Rosa è stato brillantemente eletto in Consiglio di Stato dove ha assunto la conduzione del Dipartimento della sanità e della socialità. Dal punto di vista operativo, grazie all’entrata in vigore sono dei nuovi regolamenti sui rifiuti, sull’acquedotto e sulle canalizzazioni, con I’emissione delle tasse causali del 20l9 si è finalmente potuto applicare per tutti i quartieri del Comune un unico tariffario, in attuazione del fondamentale principio della parità di trattamento.

Doposcuola e mensa sociale

Nel mese di settembre è stato poi dato avvio al frequentato doposcuola educativo animato da una educatrice assunta appositamente. «Il progetto, gestito nella forma itinerante nelle sedi di scuola elementare dei quattro quartieri, permette ad oltre cinquanta allievi di restare a scuola sino alle 18 almeno una volta alla settimana» rileva il Municipio nel messaggio che accompagna i conti consuntivi. Il 2019 ha visto anche il consolidamento dal mese di settembre della mensa sociale di Lodrino che prosegue dunque la sua attività con pasti a «km zero». «Il tutto esaurito nella presenza giornaliera in mensa – annota l’Esecutivo guidato dal sindaco Alberto Pellanda - conferma la bontà della scelta relativa alla sua riapertura avvenuta nel settembre del 2018».

Decolla il polo dell’aviazione

Il 2019 è stato anche l’anno dei passi decisivi per il passaggio di proprietà al Comune di Riviera dell’aerodomo militare di Lodrino. Il Consiglio di Stato ha formalizzato i dicembre il contributo straordinario del Cantone a favore della riconversione dell’aeroporto in struttura civile. Contributo che ammonta a 3 milioni di franchi. Una volta giunto il via libera del Gran Consiglio, l’importo sarà destinato alla copertura dei osti di risanamento e manutenzione straordinaria degli immobili e l’adeguamento delle infrastrutture presenti sul terreno. Questo ulteriore passo verso la concretizzazione del progetto ha fatto seguito all’accordo tra Armasuisse (proprietaria della struttura per conto della Confederazione) e la concessione nel mese di novembre di un credito di 940.000 franchi da parte del Legislativo di Riviera per rilevare l’infrastruttura in diritto di superficie per la durata di 99 anni. Tutto ciò con l’obiettivo di realizzare un polo tecnologico nel campo dell’aviazione, mantenendo così e se possibile aumentando i posti di lavoro

Spese sociali elevate

Per quanto riguarda la previdenza sociale il Municipio definisce “preoccupante” il dato (236.000 franchi) riguardante i contributi che il Comune ha versato nel corso del 2019 al Cantone come partecipazione ai costi dell'assistenza sociale. «Sono purtroppo sempre troppe le persone che sono costrette a far capo a questa prestazione, a seguito della perdita del lavoro e del successivo termine delle indennità di disoccupazione o per altri motivi». Il Comune si è comunque attivato e anche l’anno scorso, come già successo in passato, ha permesso ad alcuni concittadini beneficiari di prestazioni assistenziali di effettuare delle attività di utilità pubblica sia con la squadra esterna sia all'interno dell'amministrazione. «Queste attività – precisa l’Esecutivo di Riviera - permettono alle persone attive in queste misure di mantenere delle importanti relazioni sociali e di non perdere il contatto con la realtà del mondo del lavoro».

