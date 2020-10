«Il Municipio intende intervenire con delle misure dirette a favore di coloro che hanno subito le conseguenze dirette della pandemia. I Servizi sociali e i Servizi finanziari stanno effettuando degli approfondimenti in merito». L’Esecutivo di Riviera ha risposto così, ieri sera in Consiglio comunale, all’interpellanza tramite cui il capogruppo socialista Celestino Falconi lo scorso 30 giugno aveva chiesto di intervenire come complemento agli aiuti federali e cantonali elaborando un’azione comunale mirata a sostegno di chi fa fatica a superare le conseguenze della pandemia. Nella stessa si suggeriva di introdurre alcune misure atte ad alleviare le difficoltà di artigiani e piccole imprese locali, di bar e ristoranti, parrucchiere ed estetiste che hanno subito e stanno subendo le conseguenze della crisi sanitaria. Su questo punto, il Municipio comunica che per quanto riguarda la tassa acqua potabile per i commerci (bar, ristoranti, aziende artigiani, parrucchiere, estetiste) attivi nei quartieri di Cresciano e Iragna, dove questa tassa è ancora prelevata in modo forfettario, ovvero senza il contatore, vi sarà una riduzione della stessa con un’esenzione per i mesi di chiusura delle attività. Sulla possibilità di una riduzione delle altre tasse causali su tutto il territorio comunale sono in corso delle riflessioni e degli approfondimenti. Per quanto riguarda invece eventuali aiuti alle famiglie il Comune ne sta ipotizzando di puntuali per coloro che hanno figli sino a 15 anni di età, il cui reddito ha subito una riduzione a seguito delle conseguenze della crisi sanitaria (calo ore, lavoro ridotto, disoccupazione, chiusura attività quale indipendente). A tal proposito è stato allestito e inviato alle famiglie interessate un questionario apposito per la raccolta dei dati. Sono inoltre state avviate delle riflessioni sulla possibilità e sulle modalità di concessione di eventuali e puntuali aiuti alle società e associazioni attive sul territorio e che hanno subito contraccolpi finanziari.

Servizi sociali attivi nella prima emergenza

Celestino Falconi aveva poi chiesto anche se nel pacchetto di misure fosse immaginabile inserire un contributo a fondo perso per incoraggiare finanziariamente le ditte del Comune che volessero assumere apprendisti, in modo da dare un ulteriore impulso in favore dei giovani alla ricerca di un posto di lavoro. Ebbene, il Municipio sottolinea di aver valutato anche questa fattispecie, ma ha ritenuto per ora di dare priorità alle ipotesi di sostegno già citate «che andrebbero a beneficio di un più ampio numero di concittadini». A tal proposito il Municipio aggiunge che «l’obiettivo di 2.500 nuovi contratti di tirocinio sottoscritti entro fine ottobre (soglia raggiunta lo scorso anno) che si era posto il DECS, non è lontano dall’essere raggiunto». Per l’Autorità cantonale, insomma, malgrado il periodo decisamente complicato legato alla pandemia i dati sono incoraggianti e indicano una situazione tutto sommato positiva al riguardo. Infine, in merito alla gestione dell’emergenza della scorsa primavera, e mentre se ne sta ora purtroppo profilando una seconda, l’Esecutivo ha spiegato di aver ricevuto direttamente due sollecitazioni da parte di altrettanti indipendenti, che sono poi stati indirizzati verso le corrette procedure da seguire. Altre richieste sono arrivate ai servizi sociali. I quali, insieme a dei volontari, si sono occupati anche di accogliere la necessità, apparsa subito evidente allo scoppiare della pandemia, di una fornitura alimentare e in medicinali alle persone più vulnerabili, in primis gli over 65. Il servizio, si precisa, è stato molto apprezzato sia dalle persone interessate sia dai negozi del luogo che hanno così potuto avere un indotto importante.

Altre risorse per il parco tecnologico

Nella seduta di ieri il piatto forte era il credito di 724.000 franchi per la progettazione degli interventi di ammodernamento, della pianificazione e dei lavori di manutenzione dell’aeroporto di Lodrino, passi necessari alla riconversione ufficiale della struttura da militare a civile con realizzazione di un parco tecnologico. Il credito è stato approvato, e da parte del Legislativo è la terza tappa nel giro di nemmeno due anni, dopo aver già votato appunto le risorse necessarie per la costituzione della SA che gestirà l’impianto e per l’acquisizione dell’infrastruttura in diritto di superficie dalla Confederazione per la durata di 99 anni, operazione sancita con la firma avvenuta a fine agosto (mentre da parte sua il Gran Consiglio lo scorso maggio aveva approvato il sostegno cantonale di 3 milioni di franchi). Lo scopo dell’iniziativa, ricordiamo, consiste nel trasformare l’aeroporto in un parco tecnologico, consolidando così la vocazione del comparto e favorendo la salvaguardia dell’attività di Ruag e di Heli-TV. In prospettiva si mira poi ad attirare nuove attività, magari attorno a quello che secondo le autorità dovrebbe diventare un centro di competenza specializzato nei droni.

Parte il Programma d’azione

Oltre al nuovo passo nel dossier-aeroporto il Consiglio comunale di Riviera ha approvato pure un credito di poco superiore ai 133.000 franchi per l’elaborazione del Programma d’azione comunale, ovvero il documento programmatico che deve fornire una visione moderna, aggiornata e coerente con i bisogni effettivi della realtà territoriale e dei suoi futuri sviluppi. Via libera anche a 148.000 franchi per la realizzazione di quattro attraversamenti della rete idrica sulla strada cantonale nel quartiere di Osogna. Approvate pure cinque domande di naturalizzazione.

L’aeroporto di Lodrino. ©CdT/Archivio

©CdT.ch - Riproduzione riservata