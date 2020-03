Comunicato stampa delle autorità del Comune di Riviera: «Si informa che è stato attivato un servizio di aiuto, destinato alle persone pensionate del Comune di Riviera e che non hanno possibilità di far capo a famigliari e/o conoscenti, per provvedere agli acquisti di prima necessità o al ritiro di farmaci, basato esclusivamente sul volontariato. Per informazioni invitiamo a contattare i Servizi sociali comunali, telefonando al numero 091/873.45.75 o 091/873.45.76. Questa misura è prevista per contenere la pandemia da Coronavirus (Covid19); non saranno fornite prestazioni di tipo medico, né verranno date informazioni in tal senso. Per quanto riguarda problemi di salute va contattato telefonicamente il proprio medico. I volontari NON potranno entrare nelle case e dovranno essere mantenute le distanze raccomandate (circa 1.5 metri)».