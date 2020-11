Anche Riviera ha fatto i conti con la pandemia e le sue conseguenze finanziarie, in parte ancora da determinare, nell’allestimento del Preventivo 2021. Firmato negli scorsi giorni dal Municipio, stima una perdita di 494.000 franchi, contro il leggero avanzo (19.000 franchi) preconizzato per il 2020 un anno fa, quando il coronavirus era ancora un perfetto sconosciuto. Il risultato è determinato da uscite correnti totali per 16,6 milioni, entrate per 9,5 milioni ed un gettito d’imposta valutato in 6,6 milioni: si propone al Legislativo di confermare il moltiplicatore al 95%. Rispetto al precedente conto programmatico, sono in aumento sia le entrate che le uscite, ma quest’ultime in maniera più marcata. Prosegue pure la crescita del fabbisogno d’imposta (ora a 6,5 milioni). Sempre in chiave prospettica,...