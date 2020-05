Nuovo passo avanti nella trasformazione dell’aeroporto di Lodrino da militare a civile. Martedì della scorsa settimana, 28 aprile, è stata iscritta a Registro di commercio la Riviera Airport SA, società che gestirà le infrastrutture e valuterà l’eventuale edificazione di nuovi elementi dopo che il Comune di Riviera sarà diventato proprietario dell’area. A presiedere la società è l’avvocato Luca Trisconi, che è anche consigliere comunale di Riviera. Lo affiancano l’ex direttore della attigua Ruag ed ex direttore delle Officine FFS di Bellinzona Sergio Pedrazzini, il consigliere nazionale Fabio Regazzi, l’architetto Luca Piazzini e il sindaco di Riviera Alberto Pellanda. «Le premesse sono buone» commenta proprio quest’ultimo contattato dal CdT pochi giorni dopo che la Commissione della Gestione del Gran Consiglio ha espresso preavviso positivo al contributo cantonale di 3 milioni. La palla passa dunque al Parlamento mentre il Legislativo di Riviera ha già concesso 940.000 franchi per l’acquisizione in diritto di superficie per 99 anni.

«Settore non minacciato»

Il sindaco si dice rassicurato anche dal fatto che qui si parla di manutenzione, e non si aviazione commerciale, su cui gravitano nuvoloni a seguito della pandemia. E ogni caso, nella peggiore delle ipotesi, «entro 10 anni il Comune potrà comunque rescindere il contratto». Ma ovviamente non è ciò che si auspica. Il progetto prevede la riconversione della struttura da militare a civile con la realizzazione di un parco tecnologico nel settore dell’aviazione, contribuendo così alla salvaguardia degli impieghi oggi esistenti (leggi Ruag ed Heli-TV) e creandone di nuovi. In quale ambito? Quello dei droni, settore in espansione. Bene. Ma più concretamente, cosa succederà? L’auspicio, risponde Alberto Pellanda, è che delle società portino parte della loro attività a Lodrino. In un’epoca di telelavoro verrebbe da dire: proprio necessario spostarsi? «Sì - spiega ancora il sindaco - perché qui avranno la possibilità di avere spazi in cui lavorare e soprattutto, ciò che non è sempre evidente, per testare i propri prodotti». Da cui la pista come atout dell’offerta lodrinese, oltre appunto agli spazi disponibili e adattabili. Adattamenti che sono in corso e che proseguiranno. Non si spende a caso, dunque: «No, abbiamo già degli interessati ad arrivare». Il cittadino cosa ci guadagna? «La trasformazione delle infrastrutture determinerà un certo indotto» assicura il sindaco. E poi si vedrà.