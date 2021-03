Uno sgravio sulle tasse del 2020 per acqua e rifiuti a favore di tutte le attività economiche che qui hanno sede, aiuti diretti alle associazioni e alle famiglie residenti con bambini fino a 15 anni di età. Sono le misure introdotte dal Comune di Riviera per dare una mano a ditte e cittadini colpiti dagli effetti della pandemia. Suggerite da un’interpellanza socialista nel giugno dell’anno scorso, le misure erano state ponderate e concretizzate dal Municipio in autunno, dopodiché il Consiglio comunale le ha approvate a dicembre, con tanto di regolamento che stabilisce tramite criteri precisi chi ne ha diritto e chi no. In totale è stato riservato un budget di 170.000 franchi, importo non indifferente per un Comune come Riviera, che sarà verosimilmente a sua volta penalizzato finanziariamente...