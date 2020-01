Riviera, l’area rosso-verde pronta alla sfida

Per le seconde elezioni nella storia del Comune di Riviera l’area progressista si presenta compatta. Il Partito socialista e I Verdi schierano per il Municipio l’uscente Igor Cima (già sindaco di Iragna), José «Joz» Del Romano, Francesco Scanzio e Isabella Mossi (I Verdi). Per il Legislativo si candidano invece Igor Cima, Gioele Corna, José «Joz» Del Romano, Celestino Falconi, Paola Falconi (Gioventù socialista), Leonida Kolaj, Isabella Mossi, Luan Murati, Francesco Scanzio, Eliano Sonzogni e Tiziana Vanoni. L’obiettivo è confermare la poltrona nel consesso e rafforzare la presenza nel Legislativo. Nel 2017 il PS aveva ottenuto il 12,9% (211 schede), quarta forza politica del neonato Comune dietro PPD, PLR e Lega-UDC-Indipendenti. In Consiglio comunale erano stati eletti 5 rappresentanti.