Di fronte alla seconda ondata pandemica il Comune di Riviera ha riattivato il servizio a domicilio. Basato sul volontariato, è destinato a coloro che, non avendo la possibilità di far capo a famigliari, parenti e conoscenti, devono affrontare un periodo di quarantena, e alle persone in età AVS, se impossibilitate ad uscire di casa. Possono annunciarsi per piccole commissioni, acquisti di prima necessità, ritiro di farmaci. Come? Esclusivamente contattando i servizi sociali ai numeri 091/873.45.75 e 091/873.45.76. Il Comune sottolinea che «la misura è prevista per contenere la pandemia da coronavirus e che in nessun caso verranno fornite prestazioni di tipo medico né verranno date informazioni in tal senso». Per quanto riguarda problemi di salute si invita a contattare telefonicamente il proprio medico. Inoltre, i volontari non potranno entrare nelle case e saranno evitati i contatti diretti e quindi mantenute le distanze raccomandate, circa 1,5 metri, oltre all’obbligo per gli stessi dell’uso delle apposite mascherine durante la consegna. Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale l’Esecutivo, rispondendo a un’interpellanza, aveva spiegato le misure intraprese in piena emergenza e quelle su cui sta lavorando per attenuare le conseguenze del lockdown come complemento agli aiuti cantonali e federali.