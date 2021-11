Non solo asfalto, con il monitoraggio dell’impianto di produzione esistente a Osogna e l’opposizione a quello progettato a Iragna. Il Consiglio comunale di Riviera si è occupato nella sua seduta anche di un altro importante tema ambientale, che sempre più spesso ci tocca da vicino: la prevenzione contro le bizze del meteo. Per farsi trovare pronti in caso di alluvioni, il Legislativo ha approvato il credito di 80.000 franchi chiesto dal Municipio per l’elaborazione del Piano di emergenza comunale da mettere in atto in caso di eventi come frane, allagamenti ed esondazioni, situazioni che il distretto rivierasco, come altre zone del Sopraceneri, ha vissuto sulla propria pelle l’ultima volta il 29 agosto 2020. Proprio sulla scia di quei fatti l’Esecutivo ha deciso di attivarsi. Come? Compiendo un’analisi sistemica che comprenda tutte le situazioni di rischio potenziale e che offra la più ampia gamma possibile di misure pianificate per far fronte ad un’emergenza. Si tratta appunto di un Piano di emergenza comunale nel quale verranno condensate e definite le misure di sicurezza da mettere in atto, e la cui spesa di realizzazione sarà in gran parte coperta da sussidi cantonali (64.000 franchi su 80.000).