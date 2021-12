Il Comune di Riviera si compra un po’ del suo passato, e porta a casa una piccola fetta di storia del Novecento. Il Municipio ha firmato negli scorsi giorni il rogito per l’acquisto della parte della cosiddetta «Linea LONA» ancora di proprietà della Confederazione. Si tratta del sistema di fortificazioni edificato sul fondovalle rivierasco durante la Seconda guerra mondiale nell’ambito dei nuovi dispositivi di difesa allora in costruzione in varie parti del Ticino. Il Comune passerà quindi all’acquisto di diversi tasselli ancora presenti e ben visibili oggi sul territorio, tra cui alcuni fortini.

La parte più caratteristica dell’opera, e che pure viene rilevata, rimane però quella dei blocchi anticarro in cemento armato che attraversano il fondovalle come sbarramento, e che per la loro forma ricordano il cioccolato «Toblerone». L’ubicazione del complesso difensivo fu scelta in virtù della morfologia della zona, che in questo punto presenta un fondovalle particolarmente stretto e dei fianchi montani scoscesi. Lo sbarramento avrebbe permesso di arrestare le avanzate verso i passi alpini, tenendo conto delle mire talvolta manifestate a sud dei confini elvetici.

Neutrali ma guardinghi

La costruzione, fortini compresi, iniziò nel 1939 e terminò nel 1943, in pieno conflitto mondiale, con la Svizzera neutrale ma necessariamente guardinga proprio perché schiacciata al centro dello scacchiere geopolitico europeo dell’epoca. Ma qual è l’origine del termine «LONA»? Si tratta di un mix dei nomi dei due villaggi all’altezza dei quali venne realizzata la linea anticarro, Lodrino (da cui vennero «prese in prestito» le due iniziali) e Osogna (da cui si attinsero le due lettere finali). Sono due dei quattro quartieri che dal 2017 formano il nuovo Comune di Riviera. Il prezzo d’acquisto stabilito con Berna sarà di 25.000 franchi. Il pacchetto completo - una volta che la nuova proprietà sarà iscritta a Registro fondiario - comprenderà in particolare tre fortini ubicati a Lodrino (tra cui quello che praticamente sorge all’interno del centro sportivo inaugurato nel 1988), un terreno a nord dell’aeroporto e altre costruzioni a Iragna e Cresciano, senza dimenticare i sedimi adiacenti alle costruzioni che saranno rilevate dal Comune.

Ai nostri giorni, aveva denunciato due anni fa in un approfondimento del CdT Giorgio Piona, già sottoufficiale del Gruppo Fortezza 9, nei confronti di queste testimonianze storiche si assiste ad un «progressivo disimpegno». Prima di tutto, spiegava, «perché la costruzione dell’autostrada ha parzialmente intaccato l’ostacolo così rappresentativo della linea di sbarramento. In secondo luogo perché le Guardie delle fortificazioni hanno ormai tolto la maggior parte dei reticolati presenti nella pianura e i cartelli che proibivano di fotografare le opere militari». Ma il vero colpo di grazia, precisava l’esperto, è giunto dopo, con la riforma Esercito 95 che sedici anni fa ha segnato, per le opere di fortificazione della «LONA», «l’abbandono di tutte le armi presenti nei fortini». Ora, con l’acquisto da parte del Comune, il tutto acquisisce un nuovo potenziale.

L’obiettivo dell’operazione

A spiegarci qual è l’obiettivo dell’operazione condotta dall’ente pubblico è il sindaco di Riviera, che nella giornata di martedì 14 dicembre ha firmato il rogito a nome del Municipio. Alberto Pellanda spiega che si tratta di valorizzare questa testimonianza storica. Da un punto di vista logistico, l’intenzione è quella di procedere con la sistemazione delle aree interessate. Infine, ma non per ordine di importanza, una volta concretizzato l’acquisto il Municipio avrà la possibilità di eventualmente dare in gestione le strutture ad associazioni specializzate nella cura del patrimonio militare. E ci sono già degli interessati

La linea anticarro nei pressi del centro sportivo di Lodrino. ©CdT/Archivio

