IL CASO

Valle di Blenio: l’ultima prodezza, per modo di dire, dell’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti sta facendo storcere il naso in Italia e non solo - Le Officine idroelettriche non lo denunceranno ma ne biasimano il comportamento: è rimasto in equilibrio sul parapetto dell’impianto in sella alla sua bici