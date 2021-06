Rogo a Cadenazzo, sul posto anche la Polizia militare

Emergono nuovi dettagli sulle cause del possibile incendio sviluppatosi nella notte a Cadenazzo . Stando a nostre informazioni, nella notte si sono susseguiti i sopralluoghi da parte di personale qualificato dell'esercito. A riprova di ciò, nell'area del rogo, sequestrata per motivi d'inchiesta, sono comparsi i sigilli della Polizia militare. Una nostra verifica incrociata ci ha permesso di appurare che lo stabile – acquistato negli scorsi anni durante un'asta fallimentare da un istituto bancario – veniva utilizzato dalle forze dell'ordine per eseguire delle esercitazioni. E negli scorsi giorni l'esercito avrebbe proprio svolto esercitazioni di questo tipo. Il condizionale, va detto, è d'obbligo: non è da escludere che del materiale utilizzato per le attività dei militari possa aver accidentalmente causato l'incendio.

Le nostre informazioni sono state in parte confermate da un comunicato della polizia cantonale. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire - si legge nella nota - l’incendio si è sviluppato nella parte a nord dell'edificio nel contesto di un'esercitazione militare. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia militare e della Polizia città di Bellinzona per il disciplinamento del traffico. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area si sono concluse poco dopo le 2 ed hanno impegnato i pompieri di Cadenazzo (con 5 veicoli e 12 uomini), i pompieri di Bellinzona (con 7 veicoli e 16 uomini) e i pompieri FFS con il treno di spegnimento, richiedendo inoltre l'utilizzo di un'autobotte militare. Le fiamme hanno intaccato buona parte dello stabile, interessando parzialmente anche un edificio adiacente e la vicina area boschiva. Non si segnalano feriti o intossicati. L'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti è coordinata dalla Giustizia militare.