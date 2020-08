L’impatto fonico “devastante” dell’autostrada sulla golena e delle zone oramai densamente popolate tra le Semine e Pratocarasso; il littering che sarebbe peggiorato dopo che la popolazione sta riscoprendo la natura; e l’elettro-smog che accompagna tutti coloro che svolgono attività sportiva lungo l’argine insommergibile. Sono tre situazioni particolarmente sensibili per le aree fluviali bellinzonesi secondo i consiglieri comunali ecologisti Ronnie David e Marco Noi, che esprimono qualche dubbio sul relax effettivamente concesso da queste zone potenzialmente di svago. Tramite un’interpellanza chiedono al Municipio se sono previste a breve protezioni foniche anche sulla corsia sud-nord lato destro della A2, come valuta il problema dei rifiuti in golena, e quali riflessioni ha fatto sulla tematica dell’elettrosmog dovuto alla presenza di cavi dell’alta tensione, invocando un’eventuale interramento. Chiedono infine all’Esecutivo cittadino se intende dar seguito alla proposta verde di svolgere alcune attività culturali e musicali nel comparto golenale.