Il sasso gettato nello stagno un mesetto fa qualche onda la sta creando. Alcuni proprietari hanno risposto alla lettera inviata loro dall’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR-BAT) per illustrava le finalità del «Progetto Rustici», la cui fase pilota è stata avviata in valle di Blenio. Non tantissimi, è vero, ma comunque qualcosa ha iniziato pian piano a muoversi. «I primissimi riscontri sono positivi» sottolinea interpellata dal Corriere del Ticino Debora Beeler, direttrice marketing e comunicazione dell’OTR-BAT. Spedita ad un migliaio di indirizzi, la lettera illustra le finalità dell’iniziativa il cui obiettivo è di riuscire a far fronte alla domanda crescente di questa tipologia di alloggio, accentuatasi negli ultimi due anni contraddistinti dalla pandemia....