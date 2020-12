Il presidente del Consiglio comunale non firma? Allora potrebbe farlo il vice presidente. Questo lo scenario sul quale il Municipio di Bellinzona ha interpellato la Sezione degli enti locali, dopo che – negli scorsi giorni – il primo cittadino leghista Luca Madonna si era rifiutato di sottoscrivere la convocazione del Legislativo per la riunione del prossimo 21 dicembre, durante la quale avrebbero dovuto essere discussi anche i due messaggi riguardanti i crediti suppletori per i sorpassi di spesa durante i lavori al Policentro di Pianezzo e allo Stadio comunale. Argomenti che, secondo il presidente, avrebbero dovuto essere ulteriormente approfonditi prima di essere sottoposti al plenum. Da qui il passo dell’Esecutivo, che – in un’interpellanza sul tema – il capogruppo del PPD Paolo Locatelli definisce ora un’«indebita ingerenza». «Opinabile, va pur detto – si legge, fra l’altro nell’atto – che il presidente del Consiglio comunale posa de facto impedire in solitaria l’inserimento nell’ordine del giorno di due messaggi municipali, quando sono stati presentati in tempo utile quattro relazioni commissionali. Inaccettabile però – prosegue l’interpellante – l’agire del Municipio (o chi per lui) che by-passa l’Ufficio presidenziale del Consiglio comunale a cui compete la conduzione dei lavori dell’Assemblea». Locatelli specifica inoltre che la separazione dei poteri fra Esecutivo e Legislativo determina che per la convocazione di quest’ultimo l’esercizio di pertinenza al presidente resti «di esclusiva pertinenza del Legislativo, rispettivamente di coloro che, per delega, sono stati designati a rappresentarlo nel suo Ufficio presidenziale».