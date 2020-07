«Le mie amiche sono state contattate questa mattina, io no. O meglio, non ancora». Ce lo dice con una certa preoccupazione Giulia (nome di fantasia, le generalità sono note alla redazione), che proprio sabato sera era presente al Woodstock Music Pub di Bellinzona. Proprio sabato sera, la stessa serata in cui anche una recluta ticinese, poi trovata positiva al coronavirus, era presente nel club. Un fatto, questo, che evidenzia la complessità del contact tracing, il sistema di tracciamento che sta tenendo banco da diverso tempo e grazie al quale è possibile ricostruire tutti i contatti stretti avuti da una persona contagiata dal virus nelle ultime 48 ore. La positività della recluta è stata resa nota lunedì e ieri è arrivata l’ufficialità da parte del Dipartimento della sanità e della socialità. La domanda che si pone la nostra interlocutrice sorge dunque spontanea: «Perché i clienti del locale – non tutti – sono stati chiamati solo oggi?». La ragazza, nonostante non sia stata ancora contattata dal DSS per fornire tutte le informazioni del caso, quando lunedì è trapelata la notizia di un possibile contagio al pub bellinzonese ha preferito non recarsi al lavoro per preservare la salute dei colleghi.

A destare preoccupazione tra gli avventori del locale non è soltanto la tempistica della comunicazione, quanto le modalità di quarantena imposte dalle autorità alle ragazze e ai ragazzi contattati: «Alle mie amiche è stato comunicato di rimanere in quarantena in casa fino a martedì, l’unico problema è che ai loro genitori non è stato imposto niente», ci spiega Giulia. In poche parole, quarantena obbligatoria per 5-6 giorni per le ragazze, ma i genitori sono esenti da questa imposizione. Stando al racconto della ragazza, sabato sera il Woodstock era completamente saturo, tant’è che «si era creata la fila fuori dal locale perché era stata raggiunta la capienza massima di 300 persone e non facevano più entrare nessuno».

Il locale resterà chiuso questo weekend

Il locale ha fatto sapere ai clienti che «a integrale tutela di tutto il personale e degli avventori futuri» questo fine settimana «saremo chiusi e procederemo alla disinfezione dell’intera struttura nonché a garantire a tutti, i 10 giorni richiesti dal DSS, a partire da sabato 27 giugno, sostenendo così la preziosa attività di contact tracing».

Bar e discoteche nell'occhio del ciclone

Le grandi riaperture decise dal Consiglio federale stanno avendo un ruolo determinante in questa lenta ma costante crescita dei casi di coronavirus. Continua a tenere banco infatti la notizia dei recenti contagi in diversi locali notturni elvetici. Il caso emblematico è quello delle 300 persone poste in quarantena dopo aver trascorso la serata al Flamingo, una discoteca di Zurigo lo scorso 21 giugno. La misura si è resa necessaria dopo che uno dei presenti è risultato positivo al test del coronavirus a quattro giorni di distanza. Ieri è emerso che a Olten, nel canton Soletta, altri 300 clienti della discoteca Terminus sono stati messi in quarantena per lo stesso motivo. Un nuovo caso apparentemente isolato è stato annunciato su Facebook dal Plaza Club di Zurigo: uno dei suoi clienti presenti venerdì è risultato positivo. Il Cantone ha contattato gli altri avventori senza però ordinare una quarantena. A Spreitenbach, nel canton Argovia, più di 20 persone sono state contagiate in un bar lo scorso fine settimana. Secondo le autorità argoviesi, le infezioni sono molto probabilmente legate al Flamingo di Zurigo.

