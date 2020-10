Sabato senza treni tra Biasca, Castione-Arbedo e Bellinzona

Il provvedimento è dovuto a lavori di rinnovo ai binari. Sono da prevedere tempi di percorrenza maggiori.



Per maggiori informazioni sui singoli collegamenti consultare l’orario online. In alternativa utilizzare l’app FFS Mobile oppure contattare il Rail Service FFS allo 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. da rete fissa svizzera) oppure allo +41 512 257 800 (dall’estero).



Per i viaggiatori diversamente abili, che necessitano di assistenza per la salita e di-scesa dai treni, è importante contattare il numero gratuito 0800 007 102 (dalla Svizzera) o il numero +41 512 257 844 (dall'estero).



Sui bus sostitutivi non è possibile il trasporto di biciclette.