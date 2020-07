Un’occasione per riflettere sugli interventi umani fatti alla natura. Lo vuol essere Carì Art Safari, la prima mostra d'arte allestita presso gli impianti di risalita della stazione turistica della Media Leventina. Dal 26 luglio al 30 agosto, durante il viaggio in seggiovia attraverso la pineta, gli spettatori avranno l'opportunità di osservare le opere d’arte immerse nel verde. Sculture, fotografie, dipinti e installazioni sono infatti distribuiti lungo il percorso di un chilometro che collega il villaggio di Carì all'Osteria Belvedere situata a 2.000 metri d’altitudine. Determinata dallo spazio tra la seggiovia e l’installazione, nonché dal movimento continuo dell’impianto, la distanza fisica tra lo spettatore e gli interventi artistici stimola una più ampia riflessione sul distacco tra osservatore e oggetto osservato; tale distanza evoca anche il principio di «nuova normalità» imposto dalla pandemia.

La mostra presenta le opere di undici artisti attivi in varie regioni della Svizzera: Sophie Conus & Pablo Rezzonico Bongcam, Luca Rossi Dossi, Philipp Hänger, Chris Hunter, Noemi Pfister, Sandro Pianetti, Igor Ponti, Gabriel Stöckli, Mauro Valsangiacomo, Olivia Wiederkehr e Gianmaria Zanda. L'evento è curato dall'associazione Molarte con la visione di Nuova Carì Sagl e del Comune di Faido. Maggiori informazioni su orari e prezzi per la risalita in seggiovia su www.cari.swiss .