Privare totalmente il comparto della Saleggina di illuminazione artificiale così da preservare il corridoio di volo buio di una specie di pipistrelli che nidifica nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. È una delle richieste formulate da Pro Natura nell’ambito della procedura di consultazione pubblica delle varianti dei Piani regolatori di Bellinzona e di Pollegio che gettano le basi, da un lato, per l’edificazione del nuovo ospedale regionale e per la realizzazione del Parco fluviale, dall’altro per la riconversione dell’ex Infocentro AlpTransit in una struttura polifunzionale. Varianti che, dopo la il periodo di pubblicazione, sono ora state trasmesse dai due Municipi ai rispettivi Consigli comunali. L’aspetto principale concerne la perdita di terreno agricolo in zona SAC, in favore della piazza d’istruzione militare a Pollegio che verrà trasferita dalla Saleggina alla zona che circonda l’ex Infocentro AlpTransit. Perdita che sarà compensata interamente destinando una superficie di pari estensione (10.000 metri quadrati) dei terreni della Saleggina oggi destinati a zona per edifici e attrezzature di interesse pubblico.