Salta anche l’Open Air di Monte Carasso

A uno a uno cadono altri eventi anche in Ticino come ovunque a causa della pandemia... L’ultimo in ordine di tempo è l’Open Air di Monte Carasso, tre giorni di concerti e festa che si tengono dal 1993 aprendo l’estate musicale e attirando nel Bellinzonese migliaia di persone. «La situazione di emergenza sanitaria e la relativa crisi economica che il Ticino sta affrontando in questo momento ha portato i membri del Gruppo Giovani Monte Carasso a decidere in maniera unanime di annullare l’edizione 2020 dell’Open Air Monte Carasso» comunicano oggi i promotori. Da giovedì 18 a sabato 20 giugno si sarebbe svolta la 27. edizione. I preparativi proseguivano da mesi e si sono quindi interrotti. La decisione è frutto dello stop dell’economia ticinese e i provvedimenti presi dalle autorità federali e cantonali relativi al distanziamento sociale e all’assembramento di persone.