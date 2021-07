«La conferma delle norme valide per le grandi manifestazioni che regolano l’obbligo di tracciamento delle persone presenti, rispettivamente quelle che riguardano il distanziamento e la necessità di mantenere delle distanze minime tra i presenti non permettono di garantire l’organizzazione di una festa come PerBacco!, se non a costo di snaturarne il suo spirito che ha sempre visto la libera e gratuita accessibilità all’area della manifestazione (centro storico)». È con queste parole che il comitato di PerBacco! annuncia l’annullamento, anche per il 2021, della festa dedicata al vino e alle sue tradizioni.