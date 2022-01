Salvare il polmone verde dal turismo di massa

«Grazie alle sue dimensioni, alla grande diversità e qualità dei suoi spazi e alla sua posizione centrale e ben collegata tra gli agglomerati di Bellinzona e Locarno, il Parco del Piano di Magadino rappresenta un territorio d’importanza fondamentale per l’intero Cantone. Si tratta di un comparto che contribuisce fortemente alla produzione agricola cantonale e che si caratterizza per un ricco mosaico di ambienti naturali e agricoli molto preziosi a livello economico, paesaggistico, per l’ambiente, la natura e lo svago».

Il Governo e la Commissione ambiente, territorio ed energia del Gran Consiglio non hanno dubbi. Il polmone verde di 2.360 ettari, lungo 11 chilometri e largo 2, interessa a livello territoriale ben otto Comuni (ai quali si aggiunge, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi,...