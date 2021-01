San Bernardino e Rossa fanno il pieno

Non importa se con gli sci da discesa, da fondo, da escursionismo o con le racchette da neve: nelle scorse settimane sono state migliaia le persone che hanno visitato destinazioni invernali di San Bernardino in alta valle Mesolcina e Rossa in valle Calanca. Molti, recita un comunicato stampa dell’Ente turistico regionale del Moesano (ETRM SA), hanno optato per salire sulle cime delle montagne che coronano le due vallate con ai piedi gli sci d’alpinismo, lungo gli oltre venti itinerari possibili, godendo della magnifica neve e della vista mozzafiato che si beneficia da tutte le vette. Altrettanti, con le ciaspole, hanno percorso i numerosi tracciati che li hanno condotti nei contorni dei villaggi, a stretto contatto con la natura incontaminata, silenziosa e sinuosa. Ottima anche l'affluenza, per quanto contingentata, nelle aree sciistiche di Pian Cales a San Bernardino e Frott a Rossa, che hanno riscontrato il buon comportamento dei propri clienti nei confronti delle disposizioni Covid messe in atto. E per sfuggire alla massa in queste settimane lo sci di fondo è stato sicuramente sovrano, con una presenza giornaliera sopra ogni aspettativa, ottimamente distribuita lungo gli oltre 30 chilometri di tracciati.