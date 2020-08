Al Ferragosto alpino... dal Moesano, dall’Italia e dal Ticino. Quanta gente ieri a San Bernardino per il tradizionale appuntamento con il mercato. La pandemia ha costretto gli organizzatori a rivedere dimensioni e logistica, ma non ha scoraggiato gli affezionati. Anzi, l’edizione di quest’anno è stata da record: migliaia di persone, bar e ristoranti affollati e una fila indiana da guinness per gustare un piatto di polenta rigorosamente da asporto causa emergenza sanitaria. È stata insomma la classica ciliegina sulla torta di una stagione estiva finora oltre le più rosee aspettative. La località turistica è frequentatissima non soltanto dai mesolcinesi, ma anche e soprattutto dai ticinesi proprietari di case di vacanza o di appartamenti nel cuore del villaggio. Ed è meta prediletta pure per i turisti lombardi, che il Sanbe l’hanno sempre nel cuore fin dai tempi in cui gli impianti di Confin funzionavano a pieno regime.