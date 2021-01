Finalmente qualcosa si muove. E in un periodo come quello che stiamo vivendo, dove regna l’incertezza, assume una doppia rilevanza. San Bernardino era da anni (per non dire decenni) che attendeva un chiaro segnale di rilancio turistico ed economico, dopo cocenti delusioni legate all’interesse sfumato di cordate estere che si erano dette pronte ad investire vagonate di milioni ma che poi – per un motivo o per l’altro – si sono tirate indietro sul più bello.

Ora, come appreso dal Corriere del Ticino da più fonti, due imprenditori (un ticinese e uno straniero) sono al lavoro per riportare a nuova vita altrettanti storici alberghi chiusi da tempo. A ciò si aggiunge, come abbiamo riferito sull’edizione di martedì, l’acquisto da parte di un privato, dalla Città di Lugano, della casa montana. Senza...