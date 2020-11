(Aggiornato alle 20.20) - La galleria autostradale del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzione per problemi tecnici e ciò sta creando code e traffico sia dal lato ticinese sia da quello urano dalle montagna. A renderlo noto, su Twitter, è la Polizia cantonale. Dopo diverse ore di chiusura (il TCS ha annunciato i primi problemi attorno alle 16.30) non è ancora noto l’orario di riapertura, né i motivi del blocco (sembrerebbe si trattasse di disfunzioni al sistema di areazione). È consigliata la deviazione sulla A13 via San Bernardino.