Sono state approvate ieri, nell’assemblea tenutasi online, le liste del PLR di Sant’Antonino per le Comunali del 18 aprile. Per il Municipio si ripresentano la sindaca Simona Zinniker (carica che ha assunto nel maggio 2015, siede nell’Esecutivo dal 2000), il vice Ivan Zufferey (in carica da quasi sei anni) e Mario Gambarini (eletto nel 2016). Completano la rosa liberale radicale Davide Gianola (capogruppo nel Legislativo) e il giovane Giaele Turello.