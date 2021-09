Sant’Antonino sta conoscendo una forte crescita demografica. E i dati riguardanti le nuove abitazioni indicano che la tendenza continuerà anche nei prossimi anni. Dal 2016 ad oggi, infatti, al Municipio sono state sottoposte otto domande di costruzione per la formazione di 110 nuove unità abitative, 67 delle quali si presume potrebbero accogliere delle famiglie. «Si tratta di un’evoluzione importantissima a conferma dell’attrattiva del nostro Comune» osserva la sindaca Simona Zinniker, cosciente altresì del fatto che si rende necessario adattare le infrastrutture pubbliche a questo incremento della popolazione. Iniziando dagli edifici scolastici e, in particolare, da quello che ospita gli allievi più piccoli. In poche parole, Sant’Antonino ha bisogno di una nuova scuola dell’infanzia. Quella...