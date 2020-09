«Per gli ottimi risultati a livello ticinese, svizzero e anche all’estero», è andato al podista di casa Gaetano Genovese il premio al merito del Comune di Sant’Antonino per il 2019. La distinzione - che consiste in 500 franchi e un trofeo - è stata consegnata negli scorsi giorni dal sindaco Simona Zinniker durante la consueta cerimonia annuale. Classe 1959, il premiato è diventato podista per caso alla soglia dei 50 anni, quando ha iniziato a correre e non ho più smesso. Dopo importanti risultati già negli scorsi anni a livello regionale e nazionale, ha chiuso il 2019 coronando il 60.esimo compleanno con il primo posto nella sua categoria alle maratone di Milano, Firenze e Roma.

Dal 2009 il Municipio ha deciso di introdurre un riconoscimento annuale per i migliori sportivi del Comune per rimarcare l’importanza che questi atleti hanno nel contesto sociale. L’edizione 2016 è stata l’ultima con la denominazione «Premio miglior sportivo», in quanto dall’edizione 2017 il Municipio ha introdotto la nuova designazione «Premio e riconoscimento al merito» per stimolare ed estendere maggiormente le candidature anche a persone o enti sito sul nostro territorio che si sono particolarmente distinti per l’impegno ed i risultati conseguiti non solo nell’ambito sportivo, ma anche in altri settori (ad esempio in ambito culturale, musicale, scolastico, sociale).