Sant’Antonino ha ottenuto il rinnovo della certificazione del label «Città dell’energia». La conferma è giunta la scorsa settimana al termine dell’approfondita analisi compiuta dall’Associazione Città dell’energia della documentazione presentata dal Comune lo scorso 9 febbraio in occasione dell'audit al quale avevano partecipato la sindaca Simona Zinniker, il capodicastero Mauro Pedrelli, il capo tecnico Daniele Palà ed la sua vice Fabiola Maggini, il consulente della Città dell’energia Emanuele Bossi e l’auditore Eros Gentilini. Il risultato è stato raggiunto grazie all’impegno profuso su più fronti. Ad iniziare dalla mobilità sostenibile che è stata promossa tramite incentivi all’utilizzo dei mezzi pubblici o ecosostenibili partecipando con contributi comunali all’abbonamento Arcobaleno, dando continuità alla messa a disposizione delle due Flexi card delle FFS, creando un Park & Rail comunale come pure aderendo alla rete del bike sharing. La politica di risparmio energetico è stata indirizzata alla popolazione potenziando negli anni i contributi comunali elargiti in occasione della sostituzione di elettrodomestici con altri energeticamente più efficienti, nonché allargando il ventaglio dei prodotti sussidiati anche in materia di edificazione. Uno sguardo attento è stato inoltre rivolto anche al territorio in particolare nella raccolta separata e diversificata dei rifiuti.