Nella zona della cascata di Santa Petronilla a Biasca, meta di passeggiate sull’intero arco dell’anno e paradiso dei bagnanti in estate, mancano i gabinetti pubblici. Lo evidenziano Vito Bortolotti e Gianni Totti della lista civica abiasca, i quali aggiungono che di conseguenza alcune aree circostanti i pozzi vengono utilizzate quali «cessi a cielo aperto». Pertanto chiedono al Municipio quali siano le difficoltà che impediscono l’installazione di gabinetti pubblici, con acqua o altri sistemi di funzionamento. Nella loro interpellanza i due consiglieri comunali domandano poi «se non si ritiene anche necessario avere un luogo in cui arrivi l’acqua potabile». Ma non solo: «Un punto di accoglienza con tavolo, panchine e fontana non porterebbe valore aggiunto a Santa Petronilla e alle zone sottostanti? Ed un eventuale annesso punto griglia non potrebbe evitare fuochi selvaggi nel resto della zona?». A tal proposito Bortolotti e Totti chiedono infine quali misure si potrebbero predisporre nella zona per far fronte ad eventuali incendi.