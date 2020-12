«Sarà quindi il popolo sovrano a decidere sull’agire del Municipio nello sperpero di denaro pubblico». Sul «Mattino della domenica» di oggi c’è poco spazio ai dubbi: la sezione di Bellinzona della Lega dei ticinesi è pronta a lanciare il referendum qualora il Consiglio comunale dovesse approvare i crediti suppletori per la vicenda dei sorpassi di spesa da 5 milioni di franchi in tre opere comunali. Ossia il Policentro della Morobbia di Pianezzo, la rivalorizzazione dell’ex oratorio di Giubiasco ed il restyling dello stadio Comunale in città con annessa pista di atletica. Il sì del Legislativo pare effettivamente scontato. Scontato, per i leghisti, sarebbe anche il sì alle urne della popolazione: «Se, come siamo moderatamente convinti, il popolo sconfesserà i sette manager, l’incarto passerà al Consiglio di Stato. Quest’ultimo dovrà, d’ufficio, esaminare se il Municipio e il Consiglio comunale hanno o no violato i loro obblighi (...). Ne vedremo delle belle, durante la campagna elettorale...».