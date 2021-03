Bellinzona non è Locarno e nemmeno Lugano. Ha i castelli e un territorio impreziosito da chicche da far invidia a tutto il mondo (come il ponte tibetano), ma le manca il lago. Se a ciò aggiungiamo l’incertezza legata all’emergenza sanitaria e l’annullamento del Torneo internazionale Under 19 di calcio (Wambo Cup) che attirava nella capitale non solo le squadre ma anche parenti e amici, ecco che non sorprende affatto quello che vi stiamo per svelare: si prospetta una Pasqua sottotono, ma non così male, nella nostra regione.

È quanto emerge dal giro d’orizzonte che il CdT ha fatto ieri in una decina di alberghi. Dalla Turrita a Biasca passando per le valli. È vero che mancano ancora poco più di due settimane alla festività che per tradizione lancia la stagione turistica, tuttavia quest’anno non dovrebbe esserci il tutto esaurito. Anche se non mancano delle note lietissime.

Decisive meteo e pandemia

Una tendenza è chiara, come ci hanno spiegato tutti gli albergatori: si fanno sempre più largo le prenotazioni last minute, dell’ultimo momento. Al di là del fattore meteo che influenza le scelte di tutti noi quando decidiamo di andare in vacanza, da dodici mesi a questa parte il grosso punto interrogativo è relativo alla diffusione del coronavirus e alle disposizioni emanate da Berna. «Addirittura ci sono turisti che aspettano le conferenze stampa del Consiglio federale prima di decidere se partire o meno per delle ferie nel resto della Confederazione», ci dice uno degli addetti ai lavori che abbiamo interpellato.

La grande incertezza generata dalla crisi da COVID-19 ha un peso comprensibilmente viepiù enorme sulle scelte degli svizzeri. Quello interno, infatti, è stato ancora di più il mercato di riferimento per il Ticino la scorsa estate e lo sarà anche quest’anno. Le classiche vacanze a chilometro zero, insomma, la fanno da padrone.

Turrita in chiaroscuro

La prima struttura che chiamiamo è l’hotel Unione a Bellinzona. Le prenotazioni ci sono, ma meno degli scorsi anni: «Il 90% sono svizzero tedeschi, perlopiù escursionisti. Per loro le condizioni meteorologiche sono fondamentali». Occupazione al 60% all’hotel Internazionale da venerdì Santo, vis-à-vis la stazione ferroviaria. Viene definita una «percentuale un po’ bassa rispetto al passato, ma comunque soddisfacente vista la situazione. Ci attendiamo prenotazioni dell’ultimo minuto. I turisti? Naturalmente svizzero tedeschi, ma pure romandi».

Confederati alloggeranno anche all’hotel Croce Federale, nella parte bassa del viale Stazione: «Qualche riservazione per il periodo pasquale c’è. Sinceramente, in ogni modo, vorrei che si archiviasse in fretta il 2021 per passare subito al 2022...». Più o meno è quanto ci riferiscono all’hotel Gamper, dove per l’imminente festività «al momento non ci sono molte prenotazioni. In un anno normale a quest’ora saremmo già pieni...». Chi invece non si può lamentare è l’hotel La Tureta a Giubiasco: «Noi siamo al completo». È prevista una buona affluenza pure all’hotel Bellinzona Sud, lungo l’A2, a Monte Carasso.

Così così da Biasca verso nord

Spostiamoci nelle valli. All’hotel ristorante Al Giardinetto a Biasca l’albergo riaprirà sabato 20 marzo dopo tre mesi di chiusura: «Fino al 2 aprile siamo pieni, poi ci sono alcune prenotazioni». Nessuna riservazione, allo stato attuale, all’albergo Stazione a Bodio. Ma ciò non sorprende. Come ci confermano all’hotel Des Alpes di Airolo, in Leventina è in inverno che è importante il tutto esaurito, non tanto durante la Pasqua: «Finché nevica per noi va benone». Coloro che vogliono il sole sono i turisti che risiederanno al Campra Alpine Lodge & Spa di Campra: «Da venerdì 2 a martedì 6 aprile siamo quasi al completo. La montagna attira sempre di più».

