L’esordio del carnevale nei bar di Bellinzona si avvicina. Domani, dopo due anni, i bagordi torneranno ad animare la capitale. Non con il tradizionale Rabadan la cui macchina organizzativa ha rinunciato a mettersi in moto già prima di Natale a causa delle troppe incertezze allora presenti, ma appunto con l’evento alternativo proposto dagli esercenti, e che il Municipio ha accolto alla luce della libertà ritrovata la scorsa settimana. Numerosi locali si stanno preparando, e nel frattempo si precisano le «regole del gioco». Le disposizioni decise dall’Esecutivo per le tre serate in cui chi l’ha richiesto potrà essere aperto fino alle 3 - venerdì, sabato e martedì - saranno valide anche giovedì, domenica e lunedì. «Qualora un esercizio pubblico dovesse presentare un’offerta carnascialesca anche in quei giorni saranno valide le stesse norme delle serate con deroga, ma con chiusura evidentemente al più tardi all’1», chiarisce dunque il comandante della Polizia comunale Ivano Beltraminelli. Tra queste tre serate «extra», precisa, il servizio di sicurezza al momento è tuttavia richiesto solo domani, per il debutto: «Un’eventuale estensione anche a domenica e lunedì sarà valutata successivamente a dipendenza degli afflussi», precisa.

Di fuori solo la spina e bibite analcoliche

Tra domani e il 1. marzo, ogni sera in cui un bar dovesse trasformarsi in regno del carnevale - per intenderci con impianti stereo o DJ, e togliendo sedie e tavoli - varranno quindi le regole già note, tra cui il divieto di posare amplificatori o tendine all’esterno. Di fuori saranno invece permesse le mescite, ma unicamente sull’area già abitualmente in uso, dove potranno essere servite solo birra alla spina e bibite analcoliche. Ovviamente, aggiunge, fanno stato anche le regole abituali: niente alcol ai minori, e bevande analcoliche da offrire a prezzi favorevoli. Incertezza c’era anche sugli orari in cui deve partire il servizio di sicurezza. Su questo punto la PolCom ha fatto chiarezza proprio ieri insieme al Municipio, comunicando poi le decisioni ai bar. Ebbene: il giovedì, venerdì e martedì il personale di sicurezza dovrà essere attivo dalle 21; il sabato già dalle 19; mentre come detto domenica e lunedì il servizio non è richiesto, al momento. Gli agenti dovranno inoltre assicurare il controllo della situazione fino a mezz’ora dopo la chiusura dell’evento (nelle notti con deroga fino alle 3.30, per la serata d’esordio fino all’1.30). Ora, come vedremo, tra gli esercenti non manca chi, alla luce di queste novità, teme per i costi aggiuntivi difficilmente sostenibili: si parla infatti di centinaia di franchi a sera, a cui vanno aggiunti i 200 franchi per ogni deroga.

«Difficile fare previsioni»

C’è chi si interrogava anche in merito alle serate senza deroga. A che ora dovrà essere spenta la musica? Un quarto d’ora prima della chiusura come nelle serate con deroga oppure negli stessi orari previsti nelle normali serate del resto dell’anno, quindi piuttosto presto? «Non saremo sicuramente così fiscali, non la faremo spegnere alle 23 insomma», risponde ancora Ivano Beltraminelli. Secondo cui «il principio sarà quello di una certa tolleranza, perché si tratta pur sempre di un periodo particolare». Quello di carnevale, appunto. «Ad ogni modo di controlli ne faremo per tutto il periodo, da giovedì a martedì». Al momento è però difficile fare delle previsioni sulla partecipazione: «È l’aspetto più importante ed è l’incognita più grossa» dice ancora il comandante. «Giovedì ci faremo una prima idea degli afflussi, poi come detto ci adatteremo di conseguenza».

I locali si stanno organizzando

L’incognita sull’affluenza è condivisa dagli esercenti. In molti stentano a farsi un’idea, benché si vociferi di arrivi pure dall’Italia, come in città avveniva nelle edizioni tradizionali del carnevale. Di conseguenza i bar si stanno organizzando con una certa cautela, chi più chi meno. Quale sarà la partecipazione? Quali le serate più gettonate? Quanta merce ordinare? Quale tipo di clientela arriverà? Molti i quesiti ancora «pendenti». Almeno dal punto di vista dell’ordine pubblico, intanto, un po’ di tranquillità la fornisce la presenza degli agenti di sicurezza: «È vero, è un costo aggiuntivo, ma sarà compito loro evitare problemi, così noi potremo concentrarci sul servizio», afferma uno degli esercenti con cui abbiamo parlato. Un altro, alla luce degli orari per il servizio di sicurezza decisi ieri, si dice invece sorpreso: «I costi saranno esorbitanti: siamo molto delusi».

L’adesione è buona

Ma quanti sono i bar che hanno infine confermato il loro interesse per il carnevale? C’è chi, dopo aver fatto due conti, temeva appunto di dover rinunciare. Ma alla fine l’entusiasmo parrebbe aver prevalso. Al comando della Polizia comunale ieri risultava una ventina di adesioni. Ovviamente non tutti i locali saranno attivi ogni giorno. Si punta soprattutto sulle serate in cui si potrà far festa fino alle 3.

