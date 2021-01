Prendendo in prestito il nome della storica battaglia che qui si svolse nel 1478 con la sconfitta dei milanesi, si chiama «Sassi Grossi» la società costituita per realizzare una nuova stazione di servizio autostradale all’ex Monteforno di Giornico-Bodio, nell’ambito del Centro di controllo per veicoli pesanti. L’iscrizione al registro di commercio è avvenuta lo scorso 14 gennaio. L’obiettivo, spiega al CdT il neo-presidente della SA, il sindaco di Personico Emilio Cristina, consiste nel presentare la relativa documentazione al Cantone entro tre mesi, così da tentare di ottenere il via libera ancora nel corso dell’anno. Nel 2019 il relativo concorso pubblico era stato disertato, ciò che aveva poi spinto i Comuni di Personico, Bodio e Giornico e farsi promotori di questa iniziativa che, sostengono,...