Grossa attesa... per Sassi Grossi. Scusate il gioco di parole, ma è proprio così. La votazione consultiva odierna sul progetto aggregativo sta tenendo con il fiato sospeso la Bassa Leventina. Il primo sì al matrimonio allargato arriva da Giornico, dove i voti favorevoli sono stati 288 a fronte di 56 contrari. Una valanga di sì, insomma, che conferma il sostegno compatto del Municipio e del Legislativo. La partecipazione è stata pari al 64,3%. A Bodio i sì sono stati l’81%.

Nei prossimi minuti saremo in grado di fornirvi anche l’esito definitivo dello scrutinio a Pollegio (il no è pressoché scontato) e a Personico. In quest’ultimo caso l’esito è decisamente più incerto in quanto l’Esecutivo è favorevole alla fusione, mentre il Consiglio comunale no. Gli exit poll danno il no in vantaggio. Lo sapremo presto. Appena possibile vi forniremo anche le reazioni dei sindaci.

Info e progetti in breve

Fatto salvo il sì alle urne, ovviamente, il Comune si chiamerà Sassi Grossi in onore della storica battaglia del 28 dicembre 1478 in cui i confederati sconfissero l’armata del Ducato di Milano. Poco meno di 3.000 gli abitanti. Avrà un Municipio di 7 membri che si riunirà a Bodio (dove avrà sede la Cancelleria principale) e un Legislativo di 25 consiglieri comunali con sedute a Giornico. È previsto un moltiplicatore iniziale del 95%. Il contributo cantonale sarà pari a 5,5 milioni di franchi.

Soldi che serviranno per concretizzare, in particolare, quattro progetti ritenuti strategici. Primo: lo sviluppo di un polo formativo di eccellenza «che possa sfociare in un centro di competenze che faccia perno» sul Campus formativo di Bodio. La struttura è stata promossa dall’Azienda elettrica ticinese, dalla Imerys, dalla Tenconi, dalla Tensol Rail e dall’Azienda cantonale dei rifiuti alle quali si è aggiunta nel 2019 l’Helsinn. Secondariamente si mira a rilanciare l’area dell’ex Monteforno di Giornico che, come noto, è diventata un polo di sviluppo economico. A fine anno il comparto accoglierà anche il Centro di controllo dei veicoli pesanti che assicurerà una cinquantina di impieghi.

In terzo luogo si auspica dal Consiglio di Stato un sostegno (anche finanziario: mezzo milione) per la creazione di una fondazione che «promuova le numerose testimonianze storiche e culturali presenti sul territorio». Infine si mira alla riqualifica del comparto del Collegio Santa Maria a Pollegio. Con queste misure incisive si spera che la Bassa Leventina «possa intravedere una prospettiva di solido sviluppo socioeconomico di lungo periodo», si legge nel rapporto della Commissione di studio. In parole povere l’obiettivo è quello di arrestare lo spopolamento in atto dal 1990 e garantire un indotto economico grazie all’insediamento di aziende innovative.

