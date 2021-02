Sbaglia manovra con l’auto e rischia di cadere da un muro

È uscita illesa dal sinistro con l’aiuto dei pompieri la donna protagonista di un incidente avvenuto questo pomeriggio attorno alle 15 in via alla Motta ad Arbedo Castione. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, la donna alla guida di una VW immatricolata in Ticino stava effettuando una manovra sul tetto di un garage quando, probabilmente a causa di un’errata manovra, l’auto ha divelto la ringhiera di protezione finendo con la parte anteriore nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona che hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratta dalla vettura. I soccorritori della Croce Verde hanno verificato lo stato di saluto della donna che è uscita illesa dal sinistro. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.