Avrebbero riportato ferite apparentemente non gravi, la donna e la bambina rimaste ferite in un incidente accaduto domenica pomeriggio sull’A2, sulle rampe del Monte Ceneri, in territorio di Robasacco. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media una Dacia immatricolata in Ticino, con a bordo quattro persone, circola in direzione sud quando, per motivi da stabilire, ha iniziato a sbandare, andando a sbattere prima contro il guidovia di destra ed in seguito contro quello di sinistra, effettuando un testa coda e finendo rivolto in contro mano. Come detto due degli occupanti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure ai feriti, in seguito trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico, rimasto perturbato per circa un’ora.