Anche la movida vuole tornare in pista. Tra chi nel suo piccolo ha già ricominciato a far vibrare le serate anche se solo fino alle 24, si pensi ai bar, e chi lo farà a breve, la notte bellinzonese si prepara. Dopo la chiusura in piena pandemia e un lungo isolamento, si tenta il ritorno alla normalità, anche perché la gente ha voglia di uscire come faceva sino a febbraio. Il tutto sarà però evidentemente ancora una normalità-remix, per restare nella metafora musicale. Molto dipenderà da quali saranno i prossimi allentamenti da Berna alle misure anti-contagio che qualcuno aspetta a breve. Ma in ogni caso già con le limitazioni attuali qualcosa si può fare. Non sono tempi favorevoli per le grandi discoteche, essendo in vigore il massimo di 300 persone per evento. Ma i più piccoli si stanno organizzando....