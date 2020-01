Il dado e tratto. Sarà Manuel Donati, che attualmente siede in Consiglio comunale, ad affiancare il municipale uscente Mauro Minotti, Jasmine Ben Ali ed Elia Ambrosini nella corsa per il Municipio. La sezione cittadina della Lega dei ticinesi ha ufficializzato le quattro candidature sulla lista per il l’Esecutivo che presenta in coabitazione con l’Unione democratica di centro per la quale scendono in campo i consiglieri comunali uscenti Tuto Rossi ed Orlando Del Don e il già sindaco della Turrita Brenno Martignoni Polti. «Scendiamo in campo per vincere, quindi non giocheremo di certo per il pareggio» ha affermato quest’ultimo nella conferenza stampa durante la quale, oltre ai sette candidati, sono stati presentati gli obiettivi della lista unitaria. Obiettivi che sono il raddoppio della presenza nell’Esecutivo e l’aumento del numero di rappresentanti nel Legislativo rispetto ai nove attuali. Obiettivi che secondo Ivano De Luigi, presidente della sezione bellinzonese dell’UDC, e Sacha Gobbi, suo omologo per la Lega dei Ticinesi, non sarà evidente raggiungere. Ma correndo unite le due formazioni politiche sono convinte di poterli centrare.