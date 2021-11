Schiacciato da un escavatore, gravi ferite alle gambe

Un uomo è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro questo pomeriggio verso le 14.45 sulla Strada cantonale della Valle Calanca, in territorio di Selma. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, in un cantiere stradale, un operaio intento a lavorare nei pressi di un escavatore, per motivi da stabilire, è rimasto schiacciato riportando ferite nella parte inferiore del corpo. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del SAM (GR) che hanno prestato le prime cure all’uomo. Le ferite riportate sarebbero gravi, ma la vita dell’uomo non sarebbe in pericolo. Per il suo trasporto urgente al pronto soccorso dell’ospedale civico di Lugano è stato richiesto l’intervento di un elicottero della REGA. La Polizia cantonale grigionese ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.