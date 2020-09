Un 54.enne svizzero domiciliato nel canton Grigioni è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro all'aeroporto di Ambrì, quest’oggi verso le 15.30. Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che l’uomo, dipendente di una ditta specializzata nel trasporto di persone e di merci in elicottero, stava azionando dall'interno la porta di un hangar quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rimasto schiacciato dalla stessa porta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 54.enne ha riportato gravi ferite.