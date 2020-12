Si è aperta oggi la stagione invernale per gli impianti di Airolo. Per rendere la situazione più gestibile e meno pericolosa sul fronte degli assembramenti, i comprensori ticinesi hanno studiato delle soluzioni pratiche che permettano di sciare in sicurezza. Quasi tutta la ristorazione è «off limits», e quindi chiusa. Agli impianti di risalita si trovano anche apposite segnaletiche per evitare gli assembramenti.

D’altronde, Mauro Pini, direttore di Valbianca SA era stato chiaro alla vigilia dell’apertura: «Bisogna assolutamente far passare il messaggio che non si tratta di un gioco. Bisogna remare nella stessa direzione. Ne va della possibilità stessa di continuare a sciare in Ticino questo inverno. È stato fatto un lavoro immenso da parte dei gestori per rendere possibile tutto questo. Ebbene, non gettiamo tutto alle ortiche», ha detto, richiamando tutti, soprattutto gli utenti, ad osservare le regole.

Oggi però erano ancora in molti a non rispettare le regole e a non leggere le istruzioni. Dagli addetti ai lavori arrivano gli ammonimenti, ma gli stessi si rifiutano di trasformarsi in poliziotti. Per evitare che alla fine le autorità decidano per ulteriori restrizioni, si chiede la collaborazione di tutti e l’auto responsabilità.

