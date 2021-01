Avrebbe fortunatamente riportato solo ferite apparentemente non gravi lo scooterista protagonista di una caduta avvenuta venerdì pomeriggio, attorno alle ore 15.00, sulla strada Cantonale del Monte Ceneri. Stando a quanto riporta RescueMedie, lo sventurato avrebbe perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato per accertamenti al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni. Come detto le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni particolari. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso