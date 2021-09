Alterità e ibridazione. Questi i due concetti alla base delle proposte del Festival Sconfinare la cui seconda edizione promossa dalla Città di Bellinzona si terrà da giovedì 7 a domenica 10 ottobre. Alterità intesa come diversità rispetto a quanto è considerato come tradizionale o autoctono, ibridazione come mescolanza di diversi linguaggi culturali. Due concetti che possono apparire molto astratti ma che, come evidenziato dalla promotrice culturale della Città Valentina Fontana, troveranno applicazione pratica nelle conferenze, nelle performance di arte urbana, nei concerti e nelle proiezioni che animeranno per quattro giorni la piazza del Sole. Lì, segnatamente nella suggestiva tensostruttura trasparente (accesso solo con certificato Covid), ci si potrà immergere nell’esplorazione di panorami ancora sconosciuti e lasciarsi condurre alla scoperta di prodotti culturali frutto della fusione di influenze e linguaggi artistici diversi. «È bello il paesaggio che vediamo dalla finestra di casa nostra, ma è importante confrontarlo con il resto del mondo» ha osservato il sindaco della Turrita Mario Branda rammentando come Sconfinare sia uno strumento che ci consente di confrontarci con culture e comunità che non sempre sono sotto i riflettori. Un festival che insieme ad altre nuove proposte, ha evidenziato dal canto suo la direttrice del settore Cultura ed eventi della Città Rossana Martini, sta profilando Bellinzona nel panorama culturale cantonale.

Cartellone allestito a più mani

Se la prima edizione andata in scena l’anno scorso si era svolta in forma ridotta a causa della pandemia, quella di quest’anno si presenta con un programma ricco di eventi allestito con la collaborazione di enti culturali attivi a livello sia nazionale, sia locale. Ad iniziare da Culturescapes, il festival multidisciplinare basilese il cui obiettivo è quello di favorire il dialogo fra culture diverse e promuovere la creazione di società più inclusive ed aperte. Come illustrato dal suo direttore Jurriaan Cooiman in un video messaggio proiettato durante la conferenza stampa di presentazione di Sconfinare, il festival basilese porterà in piazza del Sole un assaggio di cultura amazzonica. In particolare, ha precisato Valentina Fontana, giovedì 7 ottobre alle 20.45 in collaborazione con il Circolo del cinema di Bellinzona verrà proiettata la pellicola «Amazonian Cosmos», mentre venerdì 8 (alle 20.45), si potrà assistere ad «Amazonian night», una performance con due artisti del suono brasiliani e uno sciamano, capo della tribù indigena degli Huni Kuin. Sempre il collaborazione con Cultuerscapes, domenica 10 ottobre dalle 17 al Teatro Sociale verrà proposto il concerto «No me abandones en el caos» dell’ensemble Thélème. Non da ultimo, grazie alla tecnica del videomapping 3D, una videoinstallazione proietterà gli spettatori in un viaggio visivo attraverso gli affascinanti paesaggi amazzonici.

Sezione dedicata ai giovani

Altra novità di quest’anno sarà Sconfinareyoung, sezione del festival interamente dedicata al pubblico giovane: proporrà, la sera di sabato 9 e il pomeriggio di domenica 10 ottobre, laboratori di musica rap, dimostrazioni di street art, proiezioni di film e spettacoli di danza concepiti grazie alla collaborazione di diversi partner culturali attivi nella nostra regione. Inoltre, venerdì 8 ottobre, 140 studenti del Liceo e della Scuola cantonale di Commercio prenderanno parte all’incontro con lo sciamano Ibã Sales Huni Kuin e Laura Volpi, lecturer presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Andare oltre il muro

Nucleo centrale del festival sarà anche quest’anno l’evento «Oltre il muro» che si svolgerà sabato 9 ottobre su tutto l’arco della giornata. Vedrà una serie di personalità di spicco della scena culturale - da Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021, al giornalista Gad Lerner, passando per Silvia Vegetti Finzi, Umberto Curi, Giorgio Falco, Silvia Manzio e Franca Cavagnoli - affrontare i temi dell’alterità e dell’ibridazione. Domenica 10 ottobre, poi, dalle 10.30 è prevista una colazione d’arte con testi letti ad alta voce e brani inediti di pianoforte. Da rilevare infine, che per tutta la durata del festival in piazza del Sole a disposizione del pubblico vi sarà un book shop, il Finisterre Café e cinque food truck. Tutti i dettagli del programma, comprese le modalità di prenotazione dei posti e di acquisto dei biglietti per gli eventi a pagamento, sui siti www.sconfinarefestival.ch e incittà.ch.

©CdT.ch - Riproduzione riservata