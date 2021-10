Dopo la serata inaugurale con il talk di apertura, l’inaugurazione della videoinstallazione «Flying River» e la proiezione cinematografica «Amazonian Cosmos» prosegue oggi la seconda edizione del Festival Sconfinare organizzato dalla Città in piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 14 gli allievi della Scuola cantonale di commercio e del Liceo avranno l’opportunità di incontrare lo sciamano Ibã Sales Huni Kuin e Laura Volpi. Dalle 20.45 spazio al concerto con performance Amazonian Night preceduto, dalle 18, da un’animazione musicale a tema. La giornata di domani, sabato 9 ottobre, sarà dedicata a «Oltre il muro» che vedrà una serie personalità di spicco della scena culturale attuale calcare il palcoscenico di Piazza del Sole: da Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021, a Gad Lerner, celebre firma del giornalismo televisivo italiano, passando per Silvia Vegetti Finzi, Umberto Curi, Giorgio Falco, Silvia Manzio e Franca Cavagnoli. In serata spazio allo Street Art Live Show con Sea e al DJ-set di Jay-K. Il programma completo della manifestazione che si concluderà domenica 10 ottobre si può consultare sul sito www.sconfinarefestival.ch.