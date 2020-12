E fanno otto. Tanti sono i tifosi dell’Hockey club Losanna finora condannati per gli scontri avvenuti alla Valascia il 14 gennaio 2018 in occasione della partita contro i padroni di casa dell’HCAP. Ai sei già ritenuti colpevoli per sommossa in novembre in due distinti processi celebrati in Pretura penale a Bellinzona, stamattina si sono aggiunti altri due ultrà che hanno ritirato l’opposizione al decreto d’accusa del sostituto procuratore generale Nicola Respini. Ovvero non si sono nemmeno presentati di fronte al giudice Flavio Biaggi.

«Sono arrivati alla pista come se andassero in battaglia. Quanto accaduto non ha nulla a che vedere con lo sport», ci disse il presidente dell’HCAP Filippo Lombardi l’indomani del caos scoppiato ad Ambrì. Quel giorno la Valascia si trasformò in una bolgia dantesca. Ci furono momenti di alta tensione fra gli ultrà dell’Hockey club Losanna e parte della tifoseria organizzata biancoblù nonché la Polizia cantonale intervenuta per far cessare gli episodi di violenza e garantire la sicurezza dei presenti. La partita era considerata a medio rischio, tant’è che sugli spalti e in tribuna c’erano genitori con i figli piccoli. Sul posto inizialmente erano presenti 20 agenti, poi saliti a 50 quando i facinorosi sono entrati in azione. I disordini cominciarono appena i supporter vodesi giunsero sul piazzale antistante la pista di Ambrì. Un centinaio in tutto, una sessantina era mascherata.

Fra di loro anche 15 giovani provenienti da Jena, in Germania, tifosi della squadra calcistica del Carl Zeiss gemellata con il Losanna. All’esterno volarono razzi, torce e bottiglie di vetro. Le cinture vennero utilizzate come armi. In seguito molti di questi pseudofan si scagliarono contro la Polizia. Ma il peggio doveva ancora venire. Accadde a match terminato. Gli agenti vennero assaliti (persino con dei bidoni della spazzatura e la base in cemento di un ombrellone) e risposero con i proiettili di gomma, i manganelli e lo spray al pepe.

Complessivamente sono stati emanati 39 decreti d’accusa, di cui 18 a carico dei tifosi ticinesi. Praticamente tutti hanno fatto opposizione. Quindi verranno celebrati altri processi in Pretura (oltre ai tre già andati in archivio) e almeno uno alle Correzionali (per, tra l’altro, l’accensione dei bengala). Degli altri 21 ultrà 13 sono domiciliati nel canton Vaud, 6 in altri cantoni e 2 in Germania.

